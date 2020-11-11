РИАМО - 11 ноя. Государственная дума России приняла в третьем чтении закон о повышении НДФЛ для доходов более 5 миллионов рублей в год, налог увеличится с 13% до 15%, сообщает Газета.ru.

«Документ был инициирован правительством России. Новый порядок взимания НДФЛ распространят, в частности, на зарплаты, дивиденды от акций и доходы от ценных бумаг», — отмечается в материале.

Планируется, что увеличение налога повысит доходы госбюджета на 60 миллиардов рублей в 2021 году, в 2022 году – на 64 миллиарда, в 2023 году – на 68,5 миллиарда рублей.

Эти средства уже зарезервированы в проекте федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по государственной программе «Развитие здравоохранения».​