РИАМО - 11 ноя. В октябре операторы единого колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли 18 754 звонка, что в 5 раз больше, чем в октябре прошлого года, когда поступило 3567 обращений, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В октябре 2019 года один оператор горячей линии обрабатывал более 60 звонков в день, то в 2020 году на одного сотрудника горячей линии приходится на 200 звонков больше», — отмечается в материале.

Горячая линия 8 (800) 550-30-03 начала работать в сентябре 2019 года. Операторы рассказывают будущим мамам, какие документы нужны для получения подарочного набора «Я родился в Подмосковье», а также о том, как записаться на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам.

Еще они рассказывают о предлагаемых в Московской области услугах для беременных и молодых родителей и помогают подобрать наиболее удобный роддом. К колл-центру подключены все перинатальные центры Подмосковья.

«С каждым месяцем растет востребованность горячей линии «Стань мамой в Подмосковье» у будущих родителей. С момента введения режима повышенной готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией количество поступающих звонков увеличилось в разы», - сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазараева.

Так, если за январь-февраль 2020 года операторы колл-центра приняли порядка 14,3 тысячи звонков, то уже в марте-апреле – более 24 тысяч. Сейчас ежемесячно по телефону колл-центра звонят порядка 19 тысяч человек.

Специалисты перинатальных центров и роддомов Московской области, которые находятся на постоянной связи с экспертами горячей линии, помогают решить все возникающие вопросы дистанционно. Помощь будущим родителям оказывается бесплатно, в том числе и жителям других регионов.