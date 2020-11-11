РИАМО - 11 ноя. В Московской области более 223 тысяч жителей 65 лет и старше получают каждый месяц выплату в размере 1 тысяча рублей, новая мера поддержки установлена с 1 мая для неработающих и одиноко проживающих пенсионеров, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Выплата назначается автоматически, никаких заявлений льготникам писать не нужно. Ежемесячно выплату получают 223 684 одиноко проживающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и старше», – добавила министр.

Для людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей по 29 ноября в Подмосковье продлили обязательный домашний режим. Кроме того, им заблокировали соцкарты.

В Подмосковье живет свыше 1,1 миллиона граждан старше 65 лет. Часть из них пользуются социальными услугами на дому. В период пандемии организована помощь в покупке и доставке продуктов питания для пожилых жителей региона. Обратиться за помощью можно по телефону «горячей линии»: 8(800) 550-50-30 (после начала работы автоинформатора нажать 0, далее - 4).

Заказы доставляют мобильные бригады волонтеров.