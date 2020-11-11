РИАМО - 11 ноя. В Московской области более 223 тысяч жителей 65 лет и старше получают каждый месяц выплату в размере 1 тысяча рублей, новая мера поддержки установлена с 1 мая для неработающих и одиноко проживающих пенсионеров, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Для людей с хроническими заболеваниями и пожилых людей по 29 ноября в Подмосковье продлили обязательный домашний режим. Кроме того, им заблокировали соцкарты.
В Подмосковье живет свыше 1,1 миллиона граждан старше 65 лет. Часть из них пользуются социальными услугами на дому. В период пандемии организована помощь в покупке и доставке продуктов питания для пожилых жителей региона. Обратиться за помощью можно по телефону «горячей линии»: 8(800) 550-50-30 (после начала работы автоинформатора нажать 0, далее - 4).
Заказы доставляют мобильные бригады волонтеров.
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