РИАМО - 11 ноя. Заместителя начальника управления транспорта, дорог и связи, работавшего в администрации Балашихи, уволили из-за утраты доверия, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Приговором Люберецкого городского суда Московской области установлено, что в 2018 году муниципальный служащий в процессе исполнения своих должностных обязанностей неоднократно получал от коммерческих организаций деньги в значительном размере за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов по содержанию автомобильных дорог на территории Балашихи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«В Подмосковье с начала 2020 года за совершение коррупционных правонарушений в реестр включены четыре должностных лица», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

В Главном управлении региональной безопасности Московской области напомнили, что сведения о лицах, к которым применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, вносятся в соответствующий реестр, который на федеральном уровне ведется с 2018 года. Сведения хранятся в течение пяти лет, что позволяет органам государственной власти и местного самоуправления при решении кадровых вопросов использовать информацию о репутации претендента.