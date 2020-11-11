РИАМО - 11 ноя. Депутаты Московской городской думы на очередном заседании приняли закон, устанавливающий льготную категорию граждан «дети войны», он же определяет перечень мер социальной поддержки, передает корреспондент РИАМО.

«Предложенный законопроект повысит уровень социальной защищенности жителей города, на долю которых выпали страшные лишения в трудные годы Великой Отечественной войны, искалечившей тысячи детских судеб», - сказала председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Согласно документу, к категории «дети войны» будут относить граждан, родившихся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.

Для попадающих под категорию граждан устанавливается ежемесячная городская денежная выплата за счет средств бюджета города, размер которой будет определяться в соответствии с законом Москвы о бюджете на соответствующий год.