РИАМО - 11 ноя. Депутаты Мосгордумы приняли проект закона, устанавливающий льготную категорию москвичей — «дети войны», проект не требует большого количества поправок и является юридически проработанным, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Резюмируя выступления депутатов, отмечу мотивы этого решения: документ юридически проработан и, в отличие от альтернативного, не требует большого количества поправок», - написал Шапошников в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, документ позволяет закрепить категорию «дети войны» в рамках уже существующего «социального кодекса» столицы – это удобно и для москвичей, и для органов власти.

Кроме того, документом предусматривается финансовое обеспечение и закреплено обязательство ежегодного выделения необходимых средств. Принятым законом к категории «дети войны» решено относить граждан, родившихся с 4 сентября 1927 года.