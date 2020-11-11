РИАМО - 11 ноя. Для столичных организаций предусмотрены штрафы, если при проведении корпоративных мероприятий будут нарушены санитарно-эпидемиологические ограничения, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

Заплатить придется заведению, где проводится корпоратив.

«Также за несоблюдение мер могут быть оштрафованы участники мероприятия», - говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе отметили, что фестиваль «Путешествие в Рождество» в 2020 году также проводиться не будет. Не состоятся и традиционные новогодние гуляния.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что при вводе новых ограничений консультировался с Роспотребнадзором и оперштабом.