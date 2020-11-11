РИАМО - 11 ноя. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек в Москве, подозреваемых в хищении сбережений пенсионерки под предлогом продажи ей дорогостоящих лекарств, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Предварительно установлено, что 81-летней женщине позвонила неизвестная, представилась медицинским работником и сообщила ей о якобы плохих результатах анализов, указывающих на наличие онкологического заболевания.

«Аферистка убедила женщину приобрести лекарственные препараты и пообещала доставить их после оплаты. Одну часть суммы пенсионерка перевела через платежную систему, а другую отдала двоим прибывшим незнакомцам, которые представились сотрудниками социальной службы», - говорится в сообщении.

Не дождавшись обещанных медикаментов, она обратилась в полицию. Ущерб составил почти 500 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Москвы, Московской области и Республики Дагестан сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении мошенничества. В отношении двоих мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении женщины – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников, а также всех фактов противоправной деятельности фигурантов.