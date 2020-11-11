РИАМО - 11 ноя. В столице пожарные спасли 14 человек из 9-этажного дома, где на первом этаже загорелась одна из квартир, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Сообщение о пожаре в Тихвинском переулке поступило спасателям в 19:09. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожар был локализован в 19:48, а в 19:55 - ликвидирован.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей, соседних и вышерасположенных квартир были спасены 14 человек, из них 5 детей», — отмечается в материале.

Одному из спасенных потребовалась помощь медиков.