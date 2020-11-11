РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 ноя. Преподаватель Домодедовской гимназии №5 Татьяна Пеняева вошла в число победителей федерального заочного этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», сообщила начальник управления образования администрации городского округа Домодедово Елена Болмазова.

«Определены победители федерального заочного этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» в 2020 году. Учитель Домодедовской гимназии №5 Пеняева Татьяна Петровна вошла в десятку лучших педагогов России в номинации «Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений», - написала Болмазова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Очный этап конкурса проходит в ноябре-декабре этого года.