РИАМО - 11 ноя. На минувшей неделе в подмосковный «ЦУР Бизнес» от предпринимателей поступило свыше 200 обращений, что на 23% меньше по сравнению с предшествующей неделей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«За период со 2 по 6 ноября 2020 года по семи каналам связи в «ЦУР Бизнес» поступило 209 обращений, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 84% из общего числа обратившихся — это индивидуальные предприниматели, представители среднего и крупного бизнеса, 15% - физические лица и 1% - самозанятые.

Заявители интересовались арендными и налоговыми каникулами, вопросами ведения деятельности в период пандемии, аспектами регистрации и ликвидации ИП и юрлиц.

«Среди муниципалитетов по количеству поступивших обращений от бизнеса лидирует Солнечногорск – 36 обращений», - заключил сотрудник пресс-службы.​