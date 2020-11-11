РИАМО - 11 ноя. Обозреватель Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) Ксения Стеценко вошла в число победителей V Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Созидание и развитие», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Конкурс проводился Минстроем России совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Всего на суд жюри было представлено 350 работ, из числа которых выбрали победителей в десяти номинациях.

Статью Ксении Стеценко про умные дома в Московской области признали победителем в номинации «Лучший материал о применении новых и энергосберегающих технологий в строительстве».

В материале «Умные дома в Подмосковье: как устроено инновационное жилье в регионе» автор рассказывает о том, как современные технологии меняют облик и «начинку» жилых домов, экономят ресурсы и деньги жителей. Вместе с экспертами Ксения Стеценко разбирается, какие новейшие способы энергосбережения уже используются, а какие будут реализованы в ближайшем будущем. Статью можно почитать здесь.

Кроме того, в рамках конкурса выбрали авторов лучших материалов о модернизации коммунальной инфраструктуры, участии граждан в реализации программ по созданию комфортной городской среды, поддержке отрасли жилищного строительства в период пандемии коронавируса и другие.

Церемония награждения победителей конкурса «Созидание и развитие» пройдет в Москве в декабре этого года.

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