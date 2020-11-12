РИАМО - 12 ноя. Сбербанк и МФЦ повышают качество обслуживания для жителей восточного Подмосковья, в многофункциональном центре «Мои документы» реализована возможность оплаты пошлин и услуг в формате «одного окна», говорится в сообщении пресс-службы Сбера.

Благодаря POS-терминалам Сбербанка сотрудники МФЦ могут принимать платежи любой банковской картой или смартфоном в адрес различных бюджетополучателей.

«Оплачивая необходимую услугу непосредственно в окне оператора, клиент не только экономит свое время, но и избегает ошибок, возможных при ручном вводе реквизитов или заполнении квитанций. Теперь нет необходимости стоять в очередях к платежному терминалу или искать ближайший банк. Комиссия при оплате налогов, пошлин и государственных сборов не взимается в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

Управляющий Восточным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Александр Ченцов отметил, что банк стремится обеспечить максимально комфортный доступ к финансовым сервисам и услугам во всех сферах деятельности. Теперь клиенты смогут оплачивать все необходимые пошлины прямо в процессе обслуживания у специалиста МФЦ, что делает процесс получения государственных и муниципальных услуг более удобным, простым и быстрым.

«Внедрение терминалов оплаты – это еще один шаг к повышению доступности получения госуслуг. Кроме того, стоит учесть, что, кроме оплаты госпошлин, граждане смогут оплатить и ряд других услуг. Таких как услуги ЖКХ. На сегодняшний день в окнах приема граждан Балашихи установлено 67 терминалов, через которые проходят более 500 платежей в месяц. Мы надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество со Сбербанком будет успешным, плодотворным и долговременным», — добавила директор МБУ «МФЦ городского округа Балашиха» Наталья Ломакина.

На сегодня такие услуги доступны в МФЦ таких городов, как: Балашиха, Рошаль, Черноголовка, Электрогорск, Егорьевск, Шатура, Раменское, Реутов, Котельники, Павловский Посад, Люберцы, Жуковский, Дзержинский, Лыткарино, Ногинск и Электросталь. В скором времени запуск планируется в Орехово-Зуевском округе и Бронницах.​