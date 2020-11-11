РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. В подмосковных Люберцах совет депутатов горокруга принял проект о бюджете на 2021 год, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду состоялось заседание совета депутатов Люберец. На заседании приняли проект «О бюджете городского округа Люберцы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

«Объем дохода бюджета на 2021 год прогнозируется в размере 11 миллиардов 341 миллиона рублей сроком к 2020 году 104,5%. По структуре дохода, 43,8% доходов приходится на собственные налоговые и неналоговые доходы - это составляет 4 миллиарда 967 миллионов рублей к 2020 году - это 94%. 56,2% - это межбюджетные трансферты в сумме 6 миллиардов 374 миллиона рублей», - сказала заместитель главы администрации муниципалитета Нина Забабуркина.

Она отметила, что собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета снижены относительно этому периоду.

«С 2021 года отменен единый налог на вмененный доход, который раньше зачислялся в бюджет по нормативу 100%. Все те плательщики, кто ранее платил ЕНВД, будут платить по упрощенной форме. В основном структура бюджета не поменялась, в целом все доходные позиции мы прогнозируем с небольшим ростом», - отметила Забабуркина.