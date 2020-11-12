РИАМО – 12 ноя. Страховой Дом ВСК получил награду 6-го Форума лидеров страхового рынка «Дистанционные продукты и цифровые сервисы» в номинации «Лидер в области разработки сервисно-страховых продуктов», говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Форум прошел 29 октября.

«В форуме приняли участие представители органов государственной власти, министерств и ведомств, крупнейших финансовых институтов: страховых компаний, банков, Всероссийского Союза Страховщиков. Лидеры рынка рассказали о своих стратегиях в условиях пандемии», — говорится в сообщении.

пресс-служба ВСК

Среди основных докладчиков форума были: заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков, заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Иван Козлов.

В рамках панельной дискуссии на форуме также выступил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский, который рассказал о том, как в ВСК реализован полный онлайн-цикл от покупки до урегулирования и как это отражается на результатах компании.

«С апреля 2020-го мобильное приложение «ВСК страхование» уже было дополнено новыми опциями, которые не только дают возможность официально заявить о страховом событии дистанционно, но и максимально упрощают всю процедуру урегулирования. Весь цикл по каско от покупки до урегулирования стал полностью дистанционным для нашего клиента. Из всех пользователей приложения, приступивших к оформлению каско онлайн, 92% воспользовались сервисом распознавания, 90% провели осмотр автомобиля самостоятельно», — рассказал Тарновский.

пресс-служба ВСК

Он добавил, что Страховой Дом ВСК представил на рынке самый быстрый процесс оформления каско в онлайн. Был реализован полный и безразрывный цикл онлайн по каско, когда и покупка полиса, и урегулирование совершаются без необходимости приезжать в офис или дожидаться страхового представителя. Через 2 недели запуска популярность сервиса выросла, и сейчас уже каждое третье событие оформляется через мобильное приложение. Реализованный сервис дистанционного урегулирования - это настоящий прорыв для ВСК и для рынка, что особенно важно в период пандемии.

«Стратегически важным для нас является также формирование полного и безразрывного цикла от покупки до урегулирования по ОСАГО. Данная работа уже ведется, и функционал совсем скоро будет доступен для наших клиентов», - рассказал Тарновский.

За новации и успехи Страховой Дом ВСК получил награду форума в номинации «Лидер в области разработки сервисно-страховых продуктов».