РИАМО - 11 ноя. В Московской области планируют создать единственный в стране музей-заповедник писателя Федора Достоевского, его планируют открыть в усадьбе Даровое в Зарайске в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

11 ноября 2021 года Достоевскому исполнится 200 лет.

«Самое главное при сохранении, воссоздании и музеефикации усадьбы Даровое максимально учесть интересы местного населения и экспертные мнения достоевсковедов, сохранить исторический ландшафт и установленные охранные зоны, а также сделать «Музей-усадьбу Ф.М. Достоевского» привлекательным местом для туристов и инвесторов», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Впечатления счастливого детства в усадьбе отразились на произведениях писателя, среди которых «Мужик Марей», «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Бесы», «Идиот», «Братья Карамазовы».

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