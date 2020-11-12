РИАМО - 12 ноя. Туристическая Коломна богата не только историями и легендами - здесь сохранили старинные рецепты и угощают путешественников самыми разными деликатесами, например, калачами, пастилой и медовухой. Местные гастрономические музеи известны далеко за пределами города. Что обязан попробовать каждый, кто приехал отдохнуть в Коломну, можно узнать в новом выпуске подкаста «Путь-дорога».

В новом выпуске ведущие Герман Иванов и Лена Твердая рассказывают, почему калач лучше есть с утра, откуда пошла поговорка «дойти до ручки», почему пастилу готовят из сортов яблок косорыловка и скрижапель, сколько настаивался питный мед, как проходил медовый месяц на Руси и многое другое.

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Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Серпухов, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в Подмосковье.

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