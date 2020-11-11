РИАМО (КОТЕЛЬНИК) - 11 ноя. В Котельниках продолжается мониторинг предприятий на соблюдение требований Роспотребнадзора, никаких нарушений не было выявлено, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В связи с неблагоприятной ситуацией на фоне пандемии сотрудники управления экономического развития проверили выполнение требований санитарно-эпидемиологических мер на предприятиях города.

«В ходе проверки выяснилось, что сотрудники предприятий соблюдают все требования Роспотребнадзора: на входе измеряют температуру, носят маски и перчатки, придерживаются дистанции и обрабатывают рабочие поверхности антисептическими средствами. Кроме того, производится ежедневная уборка помещений. Несмотря на трудности и ограничения, предприятия продолжают работать с сохранением штата, переведя 30% сотрудников на удаленную работу», - говорится в сообщении.

По всем интересующим вопросам, связанным с недопущением распространения коронавирусной инфекции на предприятиях, жители могут обратиться, написав в управление экономического развития администрации городского округа Котельники kotel.invest@mail.ru.