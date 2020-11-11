РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) 11 ноя. Во время проверки соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности в одном из кафе в центре Люберец партийцы и волонтеры не выявили нарушений, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия» в горокруг Люберцы.

В среду руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов Люберец, муниципальный куратор партийного проекта «Народный контроль» Александр Шлапак и руководитель волонтерского штаба городского округа Георгий Николаев провели рейд и проверили соблюдение мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции в кафе на Октябрьском проспекте. Основное внимание было уделено наличию масок и перчаток у персонала, замеру температуры на входе и наличию средств дезинфекции.

«Нарушений не выявили. При входе в кафе размещены антисептики для рук и дезинфицирующие салфетки. Кассиры, официанты и работники зала обрабатывают руки каждые 2 часа. Измерение температуры сотрудников проводятся не реже двух раз в день (утром и вечером), все посетители проходят термометрию», - сказал Шлапак.

Он добавил, что руководство кафе обеспечивает персонал одноразовыми масками, дезинфицирующими салфетками, антисептиками для обработки рук. Проводится ежесменная влажная уборка служебных помещений и общественных мест с дезинфицирующими средствами.

«Мониторинги в рамках партийного проекта «Народный контроль» при участии депутатов разных уровней, партийного актива и волонтеров проходят в городском округе Люберцы регулярно», - подчеркнул Шлапак.