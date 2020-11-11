РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Поликлинику №4 в Балашихе перепрофилировали для приема больных Covid-19, принимать пациентов начнут в ближайшие два дня, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Работы по перепрофилированию начались в середине сентября. В стационаре создали 200 коек.

«Это была обычная стандартная поликлиника для приема амбулаторных больных. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ее пришлось перепрофилировать в стационар для ковидных больных. Сделано очень много. Сейчас заканчивается оформление документов по монтажу кислорода и через день-два будем принимать больных», - сказал заместитель главного врача по медицинской части Балашихинской областной больницы Валерий Хайдуков.

Он добавил, что на каждом этаже будут круглосуточно дежурить два врачебных поста, три медсестренских поста и младший персонал. В больнице также находится реанимация, КТ-центр, МРТ и лаборатория. Кислород для коек будет поставлять балашихинское предприятие «Линде Газ Рус».

По его словам, жители, которые были прикреплены к этой поликлинике, частично были переведены в первую и вторую поликлиники и на улице Янтарная, поэтому они без заботы врачей не остались.

Хайдуков подчеркнул, что койки для приема ковидных больных также открыты в филиале №3 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Железнодорожный, в кожно-венерологическом и психоневрологическом диспансерах. Всего на базе Балашихинской областной больницы развернуто около 610 коек.