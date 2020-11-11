РИАМО - 11 ноя. Согласно проекту бюджета Московской области, на программу «Предпринимательство Подмосковья» в 2021 году могут выделить 5,1 миллиарда рублей, из которых более 3,3 миллиарда рублей могут направить на подпрограмму «Инвестиции Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.

В среду в Мособлдуме прошли публичные слушания по проекту закона о бюджете Московской области.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией коронавирусной инфекции, в 2021 году особое внимание в планируемом бюджете уделяется в том числе и поддержке бизнеса. В частности, в первую очередь планируется поддержать те отрасли, которые наиболее пострадали от ограничений. Из 5,1 миллиарда рублей, предусмотренных на программу «Предпринимательство Подмосковья», свыше 3,3 миллиарда рублей потратят на подпрограмму «Инвестиции Подмосковья», - сказал Головнев.

Он добавил, что важнейшим фактором, который оказал влияние на формирование бюджетной политики, стала борьба с распространением Covid-19. Тем не менее власти стремятся к созданию наиболее комфортных условий для развития бизнеса в регионе. Прикладываются все возможные усилия, чтобы последовательно восстановить темп деловой активности, сохранить, а также создать рабочие места.