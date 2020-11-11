РИАМО - 11 ноя. Согласно проекту бюджета Московской области, на программу «Предпринимательство Подмосковья» в 2021 году могут выделить 5,1 миллиарда рублей, из которых более 3,3 миллиарда рублей могут направить на подпрограмму «Инвестиции Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.
В среду в Мособлдуме прошли публичные слушания по проекту закона о бюджете Московской области.
Он добавил, что важнейшим фактором, который оказал влияние на формирование бюджетной политики, стала борьба с распространением Covid-19. Тем не менее власти стремятся к созданию наиболее комфортных условий для развития бизнеса в регионе. Прикладываются все возможные усилия, чтобы последовательно восстановить темп деловой активности, сохранить, а также создать рабочие места.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии