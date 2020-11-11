РИАМО - 11 ноя. На строительство школ в Подмосковье в 2021 году собираются выделить 17,5 миллиарда рублей, сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«К школам в целом внимание ослабляться не должно - ежегодно у нас прирастает на 5% школьников. Поэтому, в том числе, важно продолжить и строительство новых школ - в проекте бюджета на 2021 год на эти цели заложено 17,5 миллиарда рублей», - сказал Брынцалов во время обсуждения бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Он добавил, что в Подмосковье запланировано строительство 28 школ.

Кроме того, в бюджете предусмотрены расходы на обеспечение учеников бесплатным горячим питанием. На это предусмотрено более 4 миллиардов рублей, также за счет средств федерального бюджета – около 2,5 миллиарда рублей.

Подмосковный бюджет на 2021 год останется социально ориентированным, важный акцент будет сделан на здравоохранении. Так, расходы на социальную сферу в 2021 году будут выше на 20%, чем в 2019 году.