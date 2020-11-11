РИАМО - 11 ноя. Региональный оператор компании «РТ-Инвест» запустил онлайн-маркет вторсырья, на платформе представлены 20 различных фракций, которые были тщательно отсортированы и спрессованы в брикеты на комплексах по переработке отходов ГК «РТ-Инвест», говорится в сообщении пресс-службы ООО УК «Региональный оператор».

На онлайн-витрине представлены 10 типов полимеров, а также по три вида цветных и черных металлов, бумага, картон и стеклобой. Вторичные материалы прошли сортировку на автоматических линиях современных комплексов. Для удобства фракции разбиты по разным ячейкам. Таким образом, для отправки заявки необходимо выбрать только нужную фракцию и объем. В течение нескольких часов с заказчиком свяжется менеджер. Заявки принимаются по электронной почте и телефону 24/7.

«Новые партии вторичных материалов с комплексов «РТ-Инвест» отгружают с периодичностью от одного до трех дней. Больше всего по весу выходит стекла и металла, следом идут картон и пластик. После переработки из этих отходов делают новые игрушки, упаковки, сумки, утеплители и стройматериалы и другие необходимые товары народного потребления», – говорится в сообщении.

«РТ-Инвест» наладила сотрудничество более чем с 30 перерабатывающими компаниями, чья сеть охватывает 13 регионов. Отходы свозятся во Владимир, Воронеж, Нижний Новгород, Рязань, Санкт-Петербург и другие города России.

УК «Региональный оператор» осуществляет деятельность на территории 36 муниципалитетов в Рузском, Сергиево-Посадском и Каширском кластерах Подмосковья. Задача компании – создание современной комплексной системы полного цикла, позволяющей изменить культуру обращения с отходами и сократить ущерб, наносимый окружающей среде.