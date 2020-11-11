РИАМО - 11 ноя. Инвестиционной компании «Атон» грозит штраф в 300 тысяч рублей за несоблюдение требования о переводе минимум 30% сотрудников на удаленку, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алексей Колесников.

Офис компании расположен в Москве по адресу: Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1.

«Был проведен осмотр помещений, о чем составлен протокол, в которых фиксировались сотрудники, находящиеся на рабочих местах. Компания «Атон» в течение трех дней должна передать ОАТИ документы, которые требуются для разрешения дела», - отметил Колесников.

После этого будут приняты решения о составлении протокола либо о закрытии дела, если нарушения не будут выявлены. В противном случае компании грозит штраф в 300 тысяч рублей.

В Москве все организации должны перевести 30% сотрудников на удаленный режим работы.