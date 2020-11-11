РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. В подмосковных Котельниках в рамках расписания клуба «Активное долголетие» прошло занятие по скандинавской ходьбе, говорится в сообщении в пресс-службы администрации Котельников.

Согласно расписанию клуба «Активное долголетие», прошло очередное онлайн-занятие по скандинавской ходьбе в прямом эфире.

«Новый комплекс разминочных упражнений продемонстрировал директор МСОАУ «Спорткомплекса Котельники» Михаил Набокин. Данные упражнения подходят для всех возрастов и уровней подготовки. Они безопасны и полезны для укрепления здоровья», - говорится в сообщении.

Освоить навыки скандинавской ходьбы можно самостоятельно с помощью учебных занятий в прямом эфире, которые транслируются каждый вторник в 11:00.