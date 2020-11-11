РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. За высокий профессионализм и самоотверженную, добросовестную работу в период пандемии шесть волонтеров Люберец 10 ноября получили благодарственные письма Московской областной думы, их вручил депутата регионального парламента, член партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия» в горокруг Люберцы.

Депутат провел встречу с волонтерами при участии исполнительного секретаря местного отделения партии Владимира Беловодского и руководителя люберецкого волонтерского штаба Георгия Николаева. Парламентарий поговорил с молодыми людьми о проблематике текущей волонтерской деятельности.

«Лучшие качества человека проявляются именно в кризисных ситуациях. В нашем волонтерском штабе работают активные и чуткие молодые люди. Я понимаю, бескорыстная помощь людям требует больших энергозатрат, но сейчас вы очень нужны люберчанам, в особенности старшему поколению. Вы являетесь ярким примером для современной молодежи. Спасибо», - сказал Дениско.

Он добавил, что эффективное взаимодействие штаба с жителями стало возможным, в том числе благодаря налаженному механизму работы добровольцев, администрации округа и совета депутатов муниципалитета. Парламентарий заверил волонтеров, что со своей стороны всегда готов помогать и поддерживать в их нелегком труде и пожелал молодым людям успехов, выдержки, самообладания и здоровья.

Николаев сообщил о реализации инициативы по взаимодействию добровольцев с поликлиниками для доставки рецептурных лекарств населению.

«Сегодня волонтеры занимаются не только доставкой продуктов из магазинов и лекарств из аптеки, но также отрабатывают заявки люберчан старшего поколения, которым необходимы рецептурные лекарства. Напомню, волонтеры работают по мере возможности, а не в круглосуточном режиме», - подчеркнул Николаев.

Напомним, что в городском округе Люберцы волонтерское движение берет начало с общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Молодогвардейцами был создан волонтерский штаб на базе местного отделения партии «Единая Россия». Всего с начала 2020 года благодарственные письма Московской областной думы получили 11 волонтеров из Люберец.