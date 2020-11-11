РИАМО - 11 ноя. Одинцовский городской округ заключил контракт на проектирование учебной пристройки к зданию Одинцовской гимназии №14, конкурс на проведение проектных работ выиграла компания «Техно-Архитэк», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Глава муниципалитета Андрей Иванов отметил, что особое внимание подрядчик уделит комфорту, безопасности и удобству сооружения для учащихся.

«Проектирование пристройки начнется немедленно. Новый корпус сможет увеличить вместимость Одинцовской гимназии №14 на 500 учеников. Это очень важно, так как учебное заведение сегодня работает с повышенной нагрузкой. Строительство объекта будет идти за счет бюджетных ассигнований по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», - сказал Иванов.

Строительство корпуса на бульваре Маршала Крылова стартует в 2021 году, а уже в 2022-м пристройку планируется вести в эксплуатацию.