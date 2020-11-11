РИАМО - 11 ноя. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вручил благодарственные письма пяти волонтерам территориального управления Часцовское, которые оказывали активную помощь жителям в период пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Иванов поблагодарил добровольцев за самоотверженный труд в непростых условиях и отметил, что такими людьми нужно гордиться.

«Говорят, что 2020-й — это год коронавируса. А я считаю, что это год добровольческого движения. Год, когда себя показали неравнодушные люди. В трудную минуту вы проявили храбрость и оказались на самом острие борьбы с последствиями пандемии. Вы рисковали своим здоровьем, но помогали тысячам людей вокруг вас», — сказал Иванов.

В Одинцовском округе работает волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи населению в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Связаться с представителями центра можно в будни с 09:00 до 18:00 по телефону или по электронной почте.