РИАМО - 11 ноя. Более 500 тысяч пассажиров метро столицы воспользовались скидкой по акции «Время ранних», которая стартовала 2 ноября, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Со 2 ноября на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях с с 5:30 до 7:15 и с 8:45 до 9:15 утра действует 50-процентная скидка на проезд.

«Больше 500 тысяч пассажиров воспользовались скидкой в метро во «Время ранних»!» — отмечается в материале.

Акция будет действовать на этих линиях восемь месяцев.