РИАМО - 11 ноя. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подписал контракт с представителями АО «Монолитное строительное управление - 1» о начале работ по рекультивации мусорного полигона «Часцы», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
Полигон твердых коммунальных отходов «Часцы» закрыли в 2014 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Проект рекультивации полигона утвердили в 2019 году, процесс находился под контролем главы региона и областного Минэкологии.
Полигон работал 46 лет и теперь ему предстоит пройти три этапа рекультивации – подготовительный, технологический и биологический. На первом этапе будут демонтированы существующие сооружения, обустроены технологические проезды, строительный городок, временные инженерные системы.
На втором этапе специалистам предстоит сформировать единое тело полигона с сооружениями для очистки поверхностных стоков и фильтрата. Также будет устроена дренажная система и система дегазации. Финишное покрытие полигона будет состоять из четырех слоев.
Заключительный этап рекультивации предполагает высадку травы на теле полигона и комплекс мероприятий по мониторингу почвы и зеленого покрова.
«В соответствии с контрактом процесс рекультивации должен завершиться в декабре 2022 года. После завершения всех этапов территорию можно будет использовать в хозяйственных целях, то есть для рекреации», - добавил Иванов.
Для контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона установят малогабаритные экопосты.
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