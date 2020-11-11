РИАМО - 11 ноя. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов подписал контракт с представителями АО «Монолитное строительное управление - 1» о начале работ по рекультивации мусорного полигона «Часцы», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Полигон твердых коммунальных отходов «Часцы» закрыли в 2014 году при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Проект рекультивации полигона утвердили в 2019 году, процесс находился под контролем главы региона и областного Минэкологии.

«При участии губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева полигон «Часцы» был включен в федеральный проект «Чистая страна». Рекультивация старых полигонов — важное направление этой программы. Она находится на личном контроле президента Владимира Владимировича Путина. Разработка проекта рекультивации «Часцов» была завершена в прошлом году, проект прошел публичные слушания. Мы подписали контракт с исполнителем, и сегодня компания-подрядчик приступает к процессу», - сказал Иванов.

Полигон работал 46 лет и теперь ему предстоит пройти три этапа рекультивации – подготовительный, технологический и биологический. На первом этапе будут демонтированы существующие сооружения, обустроены технологические проезды, строительный городок, временные инженерные системы.

На втором этапе специалистам предстоит сформировать единое тело полигона с сооружениями для очистки поверхностных стоков и фильтрата. Также будет устроена дренажная система и система дегазации. Финишное покрытие полигона будет состоять из четырех слоев.

Заключительный этап рекультивации предполагает высадку травы на теле полигона и комплекс мероприятий по мониторингу почвы и зеленого покрова.

«В соответствии с контрактом процесс рекультивации должен завершиться в декабре 2022 года. После завершения всех этапов территорию можно будет использовать в хозяйственных целях, то есть для рекреации», - добавил Иванов.

Для контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона установят малогабаритные экопосты.