РИАМО - 11 ноя. Спасатели вывели из пятиэтажного дома на северо-западе столицы, где горели две квартиры, шесть человек, в том числе и ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

Информация о пожаре на Новощукинской улице, дом 4 поступила спасателям в 16:44. Загорелись две квартиры на первом и втором этажах. В 17:16 пожар был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 13 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями с вышерасположенных этажей были спасены 6 человек, включая 1 ребенка. Всех осматривают медики», — отмечается в материале.

До прибытия пожарных горевшую квартиру самостоятельно покинули три человека.