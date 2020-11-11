РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 ноя. Генеральный директор Метровагонмаша (МВМ, входит в состав ТМХ) Борис Богатырев избран председателем Московского областного союза промышленников и предпринимателей, говорится в сообщении отдела по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

На этой должности он сменит Виктора Даниленко, возглавлявшего региональное объединение с момента его основания в 2006 году. Голосование за нового руководителя союза состоялось в ходе отчетно-выборной сессии организаций-членов МОСПП.

«На плановом заседании руководители организаций-членов Московского областного союза промышленников и предпринимателей заслушали доклад о деятельности организации за прошедшие 5 лет, выбрали новый состав правления и председателя союза, сформировали предварительные планы на ближайшую пятилетку. Объединение тесно взаимодействует с органами власти, развивая научно-промышленный комплекс и другие отрасли экономики Подмосковья, а также решая социально-экономические задачи по повышению качества жизни населения Московской области», - говорится в сообщении.

Региональное объединение уделяет большое внимание техническому перевооружению и реконструкции производственных площадок предприятий, развитию импортозамещения, созданию комфортных условий труда и обеспечению роста заработной платы, оказанию содействия в развитии малого и среднего бизнеса. В настоящее время в состав МОСПП входит свыше 1,7 тысячи организаций – корпорации, холдинги, банковские структуры, предприятия крупного, среднего и малого бизнеса, ряд отраслевых и муниципальных союзов работодателей и учреждений специального профессионального образования.

«На заседании отдельные организации-члены регионального союза были награждены дипломами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Метровагонмаш отмечен дипломом за большие достижения по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», активное участие в деятельности МОСПП», - отмечается в сообщении.

Встреча членов правления Московского областного союза промышленников и предпринимателей проходила на площадке Метровагонмаша. По причине непростой эпидемиологической ситуации в России и действующего запрета на проведение массовых мероприятий к очной форме совещания было допущено 12 человек. Остальные руководители приняли участие в заседании в формате видеоконференцсвязи. Мероприятие было проведено в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора.