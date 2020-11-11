РИАМО - 11 ноя. В следующем году в Подмосковье планируется направить 1,6 миллиарда рублей для переселения людей из домов, находящихся в аварийном состоянии, сообщила исполняющая обязанности министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.

«На переселение граждан из аварийного, не пригодного для проживания жилищного фонда предполагается направить в 2021 году 1,6 миллиарда рублей», - сказала Кадырова.

Подмосковный бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов останется социально ориентированным.

Кадырова также рассказала о запланированных объемах поддержки аграриев.

«Инвестиционные расходы, предусмотренные в госпрограмме «Сельское хозяйство Подмосковья», - в их рамках на развитие растениеводства, животноводства, поддержку фермеров и малых форм хозяйства предусмотрено 2,2 миллиарда рублей», - сказала Кадырова.

Она добавила, что на развитие инвестиционного потенциала хозяйств предполагается направить 1,8 миллиарда рублей.

В Мособлдуме прошли дистанционные публичные слушания по проекту бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Планируется, что расходы бюджета в 2021 году составят 635,4 миллиарда рублей, доходы – 582,9 миллиарда рублей. Например, в следующем году предполагается выделить порядка 12,4 миллиарда рублей на бесплатный проезд льготников на общественном транспорте, свыше 5,1 миллиарда рублей – на субсидии в Фонд защиты прав дольщиков, почти 3 миллиарда рублей – на выплаты неработающим одиноко проживающим пенсионерам.