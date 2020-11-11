РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. По поручению главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого муниципальный куратор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», член местного политсовета «Единой России» Мамед Азизов провел проверку безопасного использования газового оборудования в домах на улице Юбилейная, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

Мероприятие было организовано совместно с сотрудниками компании «ЮНИКОН», которая занимается техническим обслуживанием внутриквартирного газового оборудования большей части жилых домов Люберец.

«Благодаря совместным усилиям АО «ЛГЖТ» и службы «ЕДС ЖКХ» в нашем округе обеспечено порядка 60% попаданий в квартиры с целью проверки. Проходит предварительный обзвон жителей, рассылка СМС-сообщений и почтовое информирование. Мы систематически освещаем вопросы технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования и проводим разъяснительные мероприятия, потому что от знания и соблюдения законодательства в этой сфере зависят здоровье и сама жизнь наших граждан», — подчеркнул Азизов.

Раз в год сотрудники компаний, которые проводят техобслуживание и ремонт газового оборудования МКД, проверяют состояние плит и водонагревательных приборов на предмет утечки газа или поломок. Если есть нарушения – выписывается предписание, по которому в течение месяца неисправность должна быть устранена. Это позволяет не допускать необратимые последствия, связанные с нарушением техники безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В ходе рейда контролирующие выписали одно предписание на замену газовой плиты в квартире. В рамках проверки Азизов провел разъяснительную работу со старшими по домам и раздал жителям памятки о безопасном использовании бытового газа.

По действующему законодательству РФ, жители домов, обеспеченных газовым оборудованием, должны заключить договор на обслуживание ВКГО и ежегодно проходить техосмотр.

Мероприятия в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» проводятся в Люберцах регулярно.