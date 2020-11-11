РИАМО - 11 ноя. На содержание и ремонт дорог Подмосковья планируется выделить 23,6 миллиарда рублей в 2021 году, сообщила исполняющий обязанности министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.

«Содержание сети автомобильных дорог – 23,6 миллиарда рублей. Строительство автомобильных дорог – 15,3 миллиарда рублей. Функционирование системы фото- и видеофиксации – 7,1 миллиарда рублей», - сказала Кадырова во время обсуждения бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Она отметила, что также средства будут направлены на обеспечение льготного проезда.

«Основные расходы будут направлены на транспортное обслуживание населения и предоставления льгот по проезду – это 25,5 миллиардов рублей», - добавила Кадырова.