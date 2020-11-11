РИАМО - 11 ноя. В столице водители могут встать в 8-балльные пробки в среду вечером, основные затруднения будут на Щелковском шоссе, проспекте Мира, Лениградском шоссе перед МКАД, Волоколамском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также движение будет затруднено на Рязанском проспекте, Садовом кольце, ТТК, от улицы Новая Башиловка до Рижской эстакады, а также на ряде участков МКАД.

«Количество машин на дорогах продолжает расти. По данным исследования ИЦ «Безопасный транспорт» и ЦОДД, вчера автомобилей было на 4% больше, чем в прошлом году (плюс 110 тысяч), и на 1% больше, чем на прошлой неделе (плюс 30 тысяч)», — отмечается в материале.

В утренний час пик машин стало меньше, так как часть населения столицы перешла на удаленку, а вот днем и вечером автомобилей на дорогах стало больше. Внутри МКАД и ТТК прирост составил 5%, а внутри Садового кольца – 2%.

Несмотря на то, что число машин растет, тем не менее загруженность дорог снизилась на треть по сравнению с показателями прошлого года.

За первую декаду ноября средняя скорость в столице выросла на 21% по отношению к 2019 году, а ДТП стало на 13% меньше, чем в прошлом году.