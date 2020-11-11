РИАМО - 11 ноя. В Подмосковье назвали 17 лучших городских округов по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов, это Котельники, Талдомский округ, Ивантеевка, Королев, Власиха, Черноголовка, Кашира, Коломна, Луховицы, Павловский Посад, Восход, Егорьевск, Шаховская, Серебряные Пруды, Краснознаменск, Балашиха и Подольск, а также Рошаль, который входит в округ Шатура, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Вручение паспортов готовности к прохождению осенне-зимнего периода – это подведение итогов большой работы, выполненной энергетическими, коммунальными компаниями, организациями ЖКХ в этом году. Все объекты энергетики и ЖКХ удалось подготовить к отопительному сезону, несмотря на сокращение регламентных сроков подготовки к осенне-зимнему периоду, связанное с эпидемиологической ситуацией в регионе. Это стало возможно благодаря слаженной работе специалистов энергетики и ЖКХ», - сказал глава министерства энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Ростехнадзор проводит проверки и оценивает готовность муниципалитетов региона с 25 сентября . Первичная проверка была проведена во всех городских округах. По ее результатам ряд округов получил акты готовности, еще 20 устраняют замечания. Все 64 округа должны подтвердить свою готовность к сезону до 15 ноября. После этого им будет выдан паспорт с результатами проверки.

«В ходе проверки рассматриваются материалы о готовности к ОЗП теплоснабжающих организаций, котельных и теплосетей, предприятий и организаций, являющихся потребителями энергетических ресурсов, управляющих компаний, социальных объектов», – добавляется в сообщении.

К началу осенне-зимнего периода специалистами были проверены и подготовлены порядка 10,3 тысячи километров теплосетей, 2,6 тысячи котельных, 53,2 тысячи километров газопроводов, а также 53,8 тысячи многоквартирных жилых домов, 150,7 тысячи километров электросетей и 38,8 тысячи электросетевых подстанций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил муниципальным образованиям досрочно включить отопление. Решение было принято с целью избежать роста заболеваемости среди населения. Запуск централизованного теплоснабжения соцобъектов начался 18 сентября, а жилых домов – 21 числа того же месяца. На текущее время все соцобъекты и жилые дома региона отапливаются. Тепло пришло в свыше 53,7 тысячи домов, а также в 6,7 тысячи объектов социальной сферы.