РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Жители Подольска могут сдать предметы старины в Русский музей обрядов и быта, дарителей отметят в книге поступлений фондов музея, сообщается в группе «Русский музей обрядов и быта. Поселок Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

На протяжении многих лет сотрудники Русского музея обрядов и быта ведут тщательную работу по сбору и сохранению историко-культурного наследия. Теперь они предложили жителям принять участие в работе музея и сохранять историю вместе. Благодаря дарителям музея пополнят фонды и экспозиционные залы, откроют новые выставки.

«Мы ждем всех, кто обладает предметами старины, фото- или видеоматериалами, музыкальными инструментами или предметами быта и готов поделиться с музеем. Взамен ваше имя навсегда будет занесено в книгу поступления фондов музея», - говорится в сообщении.

Музей принимает старые фотографии, документы, книги, значки, монеты, предметы одежды, аксессуары, музыкальные инструменты, картины, изделия декоративно-прикладного искусства, посуду, предметы быта и многое другое. Став музейными предметами, эти вещи получат новую жизнь, их представят на выставках и в экспозициях музея.

Новые экспонаты помогут разнообразить музейную коллекцию и ощутить сопричастность к истории родного края. Они будут способствовать популяризации музейной деятельности в округе и окажут положительное влияние на нравственное воспитание подрастающего поколения.

Предметы старины принимают по адресу: Подольск, поселок Радиоцентра Романцево, МБУК «СДК «Романцево». Телефон: 8(903)003-20-99, электронная почта: life-museum@yandex.ru.