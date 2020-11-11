РИАМО - 11 ноя. Компания «Киевская площадь» получила разрешение Мосгосстройнадзора на строительство многофункционального комплекса площадью около 230 тысяч квадратных метров в составе будущего транспортно-пересадочного узла «Нагатинская», сообщается на сайте компании.

«Получение разрешительных документов для многофункционального комплекса «Нагатинская» позволяет нам приступить к реализации строительно-монтажных работ», - сказал председатель совета директоров группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов.

ТПУ свяжет станцию метро «Нагатинская» с железнодорожной платформой и маршрутами наземного транспорта. 16-этажный многофункциональный комплекс объединит пассажирскую инфраструктуру с коммерческими объектами - бизнес-центром, торговыми площадями, кафе, развлекательной зоной и фитнес-центром.

Здание построят с применением цифровых технологий и интеллектуальных инженерных решений. На первом этаже оборудуют прогулочную зону с лавочками, на семи этажах разместится торговый центр, шесть этажей здания отдадут под офисы. На уровне 11 этажа будет обустроена эксплуатируемая крыша с видом на Варшавское шоссе, на которой разместятся рестораны.

Зону развлечений представит восьмизальный кинотеатр, фитнес-центр с бассейном, а также банкетный зал. Строение украсит медиафасад в форме волны.

Ожидается, что к 2023 году транспортно-пересадочным узлом «Нагатинская» будут пользоваться более 300 тысяч человек в сутки.