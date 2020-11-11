РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 ноя. В День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин выразил слова признательности почетному жителю города, ветерану службы Дмитрию Ячменеву, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Дмитрий Михайлович проработал в Люберецкой милиции более 25 лет, дослужился до звания полковника.

«Для меня большая честь лично поздравить его с профессиональным праздником. Наши ветераны являются примером мужества, отваги и стойкости для подрастающего поколения», - сказал Жигалкин.