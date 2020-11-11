РИАМО - 11 ноя. Количество специализированных непродовольственных магазинов, которые торгуют на территории Подмосковья, за два года увеличилось более чем на 2 тысячи, на текущий момент их общее количество составляет 11,6 тысячи магазинов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Розничная торговля выполняет ряд важных задач. Качество их выполнения зависит от устройства и оборудования помещений, где происходит продажа.

«На данный момент в Подмосковье насчитывается всего порядка 52,62 тысячи стационарных магазинов, из них около 30,72 тысячи – непродовольственные», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Порядка 5,01 тысячи непродовольственных магазинов специализируется на одежде, еще около 2,06 тысячи – на стройматериалах. Количество мебельных достигло отметки в 1575, а обувных и магазинов детской одежды — 1513 и 1354 соответственно. Также в Подмосковье работают магазины антиквариата и товаров народного промысла (171), комиссионки (113) и магазины со специализацией «меховые изделия» (127).