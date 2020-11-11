РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Сотрудники полиции задержали жительницу Москвы по подозрению в краже кожаной куртки из частного дома в микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» обратилась местная жительница. Она рассказала, что у нее из дома на улице Учительской была похищена кожаная куртка. Сумма ущерба составила 65 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержана 32-летняя жительница Москвы. По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.