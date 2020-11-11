РИАМО - 11 ноя. Своя станция метро появится у аэропорта Внуково в 2022 году, он станет уникальным в этом роде, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Ранее на новом участке Калининско-Солнцевской линии московского метро от станции «Рассказовка» до станции «Внуково» начались строительные работы.

«Дизайн станции посвящен гражданской авиации», – говорится в сообщении.

Оформление станции будет перекликаться с историей авиаконструкторского бюро имени Андрея Туполева.

Путевые стены украсят тематические рисунки, выполненные в технике цифровой печати на алюминиевых сотовых панелях: десятки самолетов пролетают над картой России, а в верхней части платформы изображены авиаконструкторы – их создатели.

Выйти со станции можно будет либо в существующий подземный переход, ведущий к терминалу «А» и к «Аэроэкспрессу», либо на Вокзальную площадь через наземный павильон.