РИАМО - 11 ноя. Синоптики подвели итоги первой декады ноября, среднесуточная температура в Москве соответствовала октябрю, она колебалась в промежутке от 5 до 8,7 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В первых числах декады средняя за сутки температура воздуха была выше нормы на 4 градуса, 4 ноября она оказалась выше положенного на 7,7 градуса. Именно в эти сутки в Москве отмечалась самая теплая ночь: на опорной метеостанции, расположенной на ВДНХ, температура не опустилась ниже 7,7 градуса», — отмечается в материале.

Самым теплым днем с начала последнего месяца осени стало 8 ноября, когда воздух прогрелся до 10 градусов тепла. Однако уже ночь 9 ноября отметилась как самая холодная за первые десять дней месяца. Столбики термометра в эту ночь показывали минус 1,2 градуса.

С начала ноября выпало 17,3 миллиметра осадков, около 30% месячной нормы. Месячная норма осадков в столице в ноябре составляет 58 миллиметров.

6 ноября гремела гроза, на западе, севере, северо-западе и на юге мегаполиса выпал град. Ветер усиливался до 14-16 метров в секунду. Грозы фиксировали и на территории Подмосковья.