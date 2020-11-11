РИАМО - 11 ноя. Всем посетителям торгового центра «Атлас» в подмосковном Серпухове будет доступна возможность привиться от гриппа в промежуток с 8:00 до 15:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для того, чтобы привиться бесплатно, посетителям центра необходимо иметь при себе паспорт или полис ОМС.

«Мобильный пункт развернут 13, 16, 20, 23, 27, 30 ноября на территории торгового центра. Для проведения мероприятия будет задействована бригада врачей из местной больницы», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

В регионе применяются вакцины, зарегистрированные в России в установленном порядке. К ним относятся «Совигрипп», «Флю-М», а также «Гриппол».