РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. Подольский хоккейный клуб «Витязь» заключил контракт с нападающим китайского ХК «Куньлунь» Максимом Казаковым, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Летом 2020 года 27-летний хоккеист Казаков покинул ХК «Сибирь», за который выступал с 2018 года. В прошлом сезоне провел 14 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу. Казаков стал игроком «Куньлуня», трудовое соглашение носило двусторонний характер и было рассчитано до конца сезона 2020-2021 годов.

«Казаков заключил просмотровый контракт с «Витязем». Нападающий в нынешнем сезоне был заявлен за «Куньлунь», заключив двусторонний контракт с китайским клубом», - говорится в сообщении.

Казаков родился 27 марта 1993 года. Рост 174 сантиметра, вес 82 килограмма.

До «Сибири» хоккеист два года играл в «Адмирале», до этого – в «Авангарде» и новокузнецком «Металлурге».