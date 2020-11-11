РИАМО - 11 ноя. В Богородском городском округе открылась социальная ярмарка «Ценопад», которая продолжит работать до 15 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Как жители Московской области, так и производители активно готовятся к холодам. Для покупателей на ярмарке представлен широкий ассортимент варенья, меда, травяных чаев, не забыт и шиповник, который относится к тем уникальным ягодам, которые благоприятно воздействуют на организм человека. Также участники предложат теплую одежду и изделия из шерсти», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Продукты, на которые пришелся «ценопад», упали в цене до 70%. Среди них оказалось около 35 наименований, включая некоторые фрукты, травяные чаи и сборы, капусту, тыкву, картофель, курагу, саженцы кедра, сухофрукты, фермерский творог, урюк, финики, рыбу, а также шашлык из нее, колбасы, домашний сыр, сливочное масло, консервы, мясо, баранки и рахат-лукум.

Ранее социальная ярмарка «Ценопад» прошла в подмосковном Реутове. Она проводилась с 3 по 8 ноября. За это время было реализовано более 6 тонн продукции.