РИАМО - 11 ноя. В столице сохранится сухая погода до выходных, по средним значениям многих лет температура в городе должна была понизится до отрицательных показателей, однако в Москве плюс 1,6 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

Положительная аномалия температуры в мегаполисе сохраняется.

«Во второй половине недели на фоне высокого атмосферного давления (757-759 миллиметров ртутного столба, что на 10-12 единиц выше привычного) северо-западный ветер стихнет до 2-7 метров в секунду и сменит направление на южный», – отмечается в материале.

Ночью в Москве будет от 0 до минус 2 градусов, а днем столбики термометров покажут 0 – плюс 2 градуса.