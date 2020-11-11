РИАМО - 11 ноя. Бурая медведица Роза, проживающая в Московском зоопарке, начала готовиться к спячке, обычно она ложится спать к концу ноября, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

Она уже активно готовится к зимнему периоду. Всю осень Роза получает более калорийное питание, чтобы накопить жировые запасы. Кроме того, киперы уже подготовили в берлоге у Розы и других медведей мягкую подушку из соломы.

«Для Розы берлога – крайне важное место. Она не только скрупулезно обустраивает ее к зиме, но и в течение всего года хранит там все свои «сокровища»: апельсиновые корочки, игрушки, огрызки мячей и многое другое», – говорится в сообщении.

Ранее в Московском зоопарке сообщили о смерти белой медведицы Мурмы. Она чуть-чуть не дожила до 30-летия.