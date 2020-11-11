РИАМО - 11 ноя. Десятиклассники из подмосковного Дмитровского округа посетили Дипломатическую академию МИД России с ознакомительным визитом, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Ранее в гимназии «Логос» прошла встреча ректора академии Александра Яковенко с директорами ведущих дмитровских школ. В ходе беседы стороны договорились о сотрудничестве между вузом и учебными заведениями Дмитровского округа.

«В субботу, 7 ноября, состоялась первая встреча наших десятиклассников с Дипломатической академией МИД. Школьники познакомились с историей и сегодняшним днем академии», - говорится в сообщении.

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный высоко оценил сотрудничество Дипломатической академии с муниципальными школами.

«Я очень рад сотрудничеству. Ведь для школьников это большой стимул стать студентом этого престижного вуза», - отметил Поночевный.